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23.09.2021 (08:45)

Подразделения мотострелковой дивизии ЮВО задействовали противобеспилотный резерв на тактических учениях в Ростовской области

В ходе тактического учения с полками 150-й мотострелковой дивизии на общевойсковом полигоне в Ростовской области впервые был задействован противобеспилотный резерв в составе расчетов зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» и автоматизированной станции помех Р-934БМВ.

С целью скрытного отражения ударов воздушного противника в назначенном районе было отработано новшество по действию подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы из засад.

Военнослужащие обнаружили и классифицировали летящие на различных высотах разведывательные и ударные беспилотники условного противника, организовали взаимодействие и передачу данных на комплекс «Тор-М1», после чего выполнили огневое поражение целей.

Всего к учениям привлечено около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 350 единиц боевой и специальной техники.

Двусторонние батальонные и полковые тактические учения в ЮВО проводятся одновременно на четырех полигонах округа в Ростовской области, Южной Осетии, Чеченской Республике и Крыму. В них принимают участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Войска РЭБ
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