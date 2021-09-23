Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.09.2021 (08:30)

Комиссариаты Республики Дагестан и Астраханской области завершают подготовку к осеннему призыву граждан на военную службу

Военные комиссариаты Республики Дагестан и Астраханской области завершают мероприятия по подготовке к осеннему призыву граждан на военную службу.

Сотрудниками уточнены и утверждены графики работы призывных и медицинских комиссий, проведены организационные заседания призывных комиссий и сборы с должностными лицами, обеспечивающими призыв граждан.

В плановом порядке производится завоз военной формы одежды, индивидуальных несессеров и сухих пайков на сборные пункты военных комиссариатов регионов для обеспечения призывников необходимым вещевым имуществом.

Граждане, направляемые для прохождения военной службы по призыву, перед отправкой в войска будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для сухопутных войск – защитного зеленого цвета. Кроме того, военнослужащим выдадут персональные электронные и банковские карты, а также сим-карты мобильного оператора сотовой связи.

В ходе осеннего призыва во всех военных комиссариатах будут развернуты посты барьерного контроля, организована работа дезинфекционных групп и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты. В настоящее время создан необходимый запас тест-систем для определения вирусных заболеваний. Также все военные комиссариаты и сборные пункты обеспеченны медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты, профилактическими и дезинфицирующими средствами. Сотрудники, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию, либо ранее переболели COVID-19 и имеют антитела.

Военные комиссариаты в Дагестане и Астраханской области начнут работу с призывниками осеннего 2021 года призыва с 1 октября текущего года.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЮВО завершили подготовку к российско-пакистанскому учению «Дружба-2021»
Аэрозольную маскировку пунктов управления обеспечили подразделения РХБ защиты ЮВО на учении в Ростовской области
Более 800 граждан из Дагестана и Астраханской области поступили на военную службу по контракту
Подводная лодка «Старый Оскол» Черноморского флота проходит проливы Дарданеллы и Босфор

Метки:
Военная служба по призыву , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false