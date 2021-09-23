23.09.2021 (07:15)

Элементы подводного боя отрабатывают бойцы противоподводно-диверсионного отряда Черноморского флота

В пункте базирования кораблей Черноморского флота, личный состав противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) проводит практические занятия с выполнением подводных спусков.

В ходе занятий военнослужащие отработают комплексы упражнений по подводному плаванию как одиночно, так и в составе группы. Подводные спуски производятся в различное время суток в полном водолазном снаряжении с индивидуальными дыхательными аппаратами.

Также бойцы ППДО проводят тренировки по выполнению элементов подводного боя холодным оружием. При отработке с партнером приёмов подводного боя с применением холодного оружия, пловцы используют специальный макет ножа, которым нельзя повредить снаряжение. Отработка колющих и режущих движений проводится на специальных подводных манекенах.

Следующим этапом подготовки станет проведение занятий по огневой подготовке - личный состав выполнит стрельбу под водой из пистолета и автомата для подводной стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням.

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