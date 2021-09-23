23.09.2021 (08:15)

Военнослужащие ЮВО завершили подготовку к российско-пакистанскому учению «Дружба-2021»

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) завершили подготовку к совместному российско-пакистанскому военному учению «Дружба-2021», которое пройдет в период с 27 сентября по 6 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае.

В учении задействовано около 80 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и столько же военнослужащих подразделения спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО.

В ходе подготовки разведчики ЮВО в течение месяца совершенствовали навыки по ведению разведывательно-поисковых и засадных действий, маскировке и скрытному перемещению на местности, а также обустройству долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от главных сил.

Военнослужащие отработали способы обнаружения замаскированных командных пунктов, радиостанций и узлов связи, скоплений техники и складов с боеприпасами, захвата стратегически важных объектов противника.

Кроме того, военнослужащие отрабатывали беспарашютное десантирование с военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ на ограниченные участки местности, в частности, на склонах гор, а также в лесном массиве. После десантирования военнослужащие отрабатывали порядок организации обороны района высадки, огневых засад, а также отражали нападения условных террористов.

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021», пройдет в период с 27 сентября по 6 октября 2021 года на территории полигона Молькино в Краснодарском крае. Его целью является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Учение «Дружба» проводится с 2016 года, поочерёдно на территории России и Пакистана. На полигоне Молькино в Краснодарском крае мероприятие состоится во второй раз, ранее учение на полигоне было организовано в 2019 году.

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