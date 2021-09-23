23.09.2021 (08:00)

Аэрозольную маскировку пунктов управления обеспечили подразделения РХБ защиты ЮВО на учении в Ростовской области

Аэрозольную маскировку пунктов управления и командно-наблюдательного пункта батальонной тактической группы обеспечили подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на двустороннем учении в Ростовской области.

Постановку воздушно-аэрозольной завесы от налета беспилотных аппаратов условного противника обеспечила группа аэрозольного противодействия. Личный состав аэрозольного подразделения, применив современные термодымовые машины ТДА-2К, создал перед фронтом условного противника облако протяженностью около одного километра, что помогло достичь тактического преимущества перед противником.

Также военнослужащие поставили дымовую завесу на командном пункте с помощью переносных средств аэрозольного противодействия – унифицированных дымовых шашек – дистанционным способом с помощью радиоэлектронных средств подрыва.

В двустороннем полковом учении в Ростовской области задействовано около 4 тыс. военнослужащих соединения.

Двусторонние батальонные и полковые тактические учения в ЮВО проводятся одновременно на четырех полигонах округа в Ростовской области, Южной Осетии, Чеченской Республике и Крыму. В них принимают участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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