23.09.2021 (07:45)

Более 800 граждан из Дагестана и Астраханской области поступили на военную службу по контракту

С начала 2021 года количество молодых людей, сделавших выбор в пользу военной службы по контракту на Каспийской флотилии и обратившихся в пункты отбора, составило около 2 тыс. граждан из Астраханской области и Дагестана.

В результате профессионального и психологического отбора более 800 кандидатов области поступили на военную службу по контракту и убыли к местам прохождения службы.

В Дагестане в пункте базирования Каспийской флотилии (КФл) подразделения морской пехоты и экипажи надводных кораблей полностью укомплектованы военнослужащими по контракту.

Основными требованиями, предъявляемыми к кандидатам для прохождения военной службы по контракту, являются образование не ниже полного среднего, годность к военной службе по медицинским показателям, высокий уровень физической подготовки, а также положительные результаты психологического тестирования.

Увеличение количества граждан, желающих проходить военную службу по контракту в соединениях и воинских частях флотилии, связано с повышением привлекательности военной службы, улучшением условий прохождения службы, достойным денежным довольствием, перспективами служебного роста, стабильностью в решении социальных и жилищных вопросов, бесплатным вещевым, медицинским обеспечением, льготами при получении образования, страхованием жизни и здоровья военнослужащих и членов их семей.

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