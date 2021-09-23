23.09.2021 (07:30)

Экипажи боевых вертолетов ВВО из Забайкалья прибыли в Монголию для участия в международном учении «Селенга-2021»

Экипажи армейской авиации авиачасти Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в составе Российского воинского контингента прибыли в Республику Монголия для участия в международном военном учении «Селенга-2021».

Экипажи боевых вертолетов прибыли в Монголию совместно с сухопутной группировкой войск из состава мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия.

В учении задействовано около восьми ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ.

На практическом этапе учения лётчики осуществят поддержку силам объединенной сухопутной группировки войск в ходе антитеррористической операции. При этом экипажи будут выполнять практические задачи как одиночно, так и в составе пар и вертолётных звеньев. Планируется применение значительного количества авиационных боеприпасов, в частности неуправляемых авиационных ракет.

Всего от Восточного военного округа и ВС Монголии в учении принимает участие около 1,4 тыс. военнослужащих.

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