23.09.2021 (07:00)

Специалисты БПЛА в ходе тактического учения в Забайкалье осуществят воздушную разведку целей условного противника

Личный состав подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе масштабного тактического учения осуществит воздушную разведку целей условного противника.

Расчеты будут задействованы на практическом этапе учения в интересах артиллерийских подразделений с задачей по осуществлению наблюдения, обнаружения и корректировке огня расчетов минометов, самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Координаты целей будут оперативно передаваться от БПЛА на командный пункт для оперативного реагирования и принятия решения офицерами штаба.

Накануне учения специалисты подразделения БПЛА завершили проведение месячного лагерного сбора на полигоне «Борзя-Новая», в ходе которого совершенствовали навыки по подготовке к работе, развертыванию, а также пуску беспилотных летательных аппаратов в условиях сильного ветра.

Всего в тактических учениях примут участие около 50 специалистов БПЛА мотострелкового соединения, будут задействованы свыше 10 современных комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10.

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