23.09.2021 (06:30)

Второй воинский эшелон с военной техникой и участниками военного учения «Селенга-2021» прибыл в Монголию

Второй железнодорожный воинский эшелон с вооружением и военной техникой и военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, встретили на железнодорожной станции «Мааньт» под Улан-Батором (Монголия). Российские военнослужащие прибыли для участия в ежегодном совместном российско-монгольском учении «Селенга-2021».

Военнослужащие выполнили один из сложнейших элементов боевой подготовки, норматив по разгрузке военной техники с железнодорожной платформы.

После чего помощник командира мотострелкового соединения по работе с верующими военнослужащими, буддийский священнослужитель Баир-лама провел с военнослужащими молебен, после которого подразделения совершили марш на полигон «Дойтын Ам» протяженностью около 60 км, где пройдут тренировки и активная фаза учения.

По прибытию в полевой лагерь, экипажи боевых машин организовали обслуживание вооружения и военной техники, на территории полевого парка.

Как сообщалось ранее, в международном учении от ВВО примут участие мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», огнеметный взвод, подразделение ствольной артиллерии. Всего будет задействовано до полутора тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения и военной техники с российской и монгольской стороны.

Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран, с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.

Справочно:

Российско-монгольское учение «Селенга» проводится ежегодно с 2008 г. До 2011 г. оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось «Дархан» (в переводе с монгольского «Строитель»). В 2011 г. маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Республики Бурятия и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность.

В минувшем году учение прошло на полигоне «Мунх Хэт» в Монголии, в ходе которого участники отработали задачи по совместному уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, защите населенного пункта в приграничном районе.

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