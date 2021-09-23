23.09.2021 (06:00)

Сотрудники ВАИ ЦВО в Кировской области проверили работу организаций и учреждений МО РФ по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма

Сотрудники территориальной военной автоинспекции (ВАИ) в Кировской области Центрального военного округа (ЦВО) проверили работу должностных лиц организаций и учреждений Министерства обороны Российской Федерации по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма.

Инспекторы проверили правильность ведения специализированной документации, ведения журналов учета выезда техники за пределы учреждений и воинских частей, дислоцированных на территории Кировской области. Также было проверено оформление информационных стендов и контрольно-технических пунктов.

Кроме того, инспекторы ВАИ проверили техническое состояние транспорта воинских частей, дислоцированных на территории Кировской области. Военные автоинспекторы особое внимание обратили на состояние ремней безопасности, правильную работу систем освещения, двигателей и тормозной системы.

В заключении должностные лица воинских частей и ведомственных учреждений сдали зачеты на знания БДД, нормативно-правовой документации.

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