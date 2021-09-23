23.09.2021 (04:00)

В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по Тихоокеанскому флоту завершена подготовка к отопительному сезону

В настоящее время во всех ЖКС филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по Тихоокеанскому флоту проведены работы по подготовке к началу отопительного периода 2021-2022 года.

Всеми подразделениями филиала осуществляются пробные пуски систем теплоснабжения, что позволяет значительно ускорить подачу тепла при начале отопительного сезона. В ближайшее время начнётся заполнение теплотрасс и тепловых сетей.

Проведено и подготовлено к эксплуатации 195 котельных, из них 45 котельных введено в эксплуатацию. Запуск котельных будет осуществляться согласно плана ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию. Запасы топлива соответствуют установленным нормам.

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