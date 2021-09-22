22.09.2021 (22:00)
В соединении ВТА начался перевод техники на зимний период эксплуатации
В Тверском соединении военно-транспортной авиации начался комплекс мероприятий по переводу военной авиационной техники на зимний период эксплуатации.
На каждом самолете проводится комплекс работ сезонного обслуживания: замена масел и специальных жидкостей, проверка работоспособности всех систем и оборудования, осмотр элементов конструкции самолетов на отсутствие нарушений герметичности и внешних повреждений.
В переводе задействованы авиационные полки, дислоцированные в Тверской, Псковской, Брянской и Ивановской областях. Работы проводятся на самолетах Ан-124-100 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-26, Ан-12, Ил-76МД и других типах воздушных судов.
По окончании работ по переводу на зимний период эксплуатации будут проведены смотры готовности авиационной техники и подведены итоги.