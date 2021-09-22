22.09.2021 (22:00)

В соединении ВТА начался перевод техники на зимний период эксплуатации

В Тверском соединении военно-транспортной авиации начался комплекс мероприятий по переводу военной авиационной техники на зимний период эксплуатации.

На каждом самолете проводится комплекс работ сезонного обслуживания: замена масел и специальных жидкостей, проверка работоспособности всех систем и оборудования, осмотр элементов конструкции самолетов на отсутствие нарушений герметичности и внешних повреждений.

В переводе задействованы авиационные полки, дислоцированные в Тверской, Псковской, Брянской и Ивановской областях. Работы проводятся на самолетах Ан-124-100 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-26, Ан-12, Ил-76МД и других типах воздушных судов.

По окончании работ по переводу на зимний период эксплуатации будут проведены смотры готовности авиационной техники и подведены итоги.

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