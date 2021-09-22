22.09.2021 (21:00)
Воспитанники Тверского СВУ посетили город воинской славы Ржев
Для воспитанников Тверского суворовского военного училища была организована выездная экскурсия в город воинской славы Ржев.
В начале экскурсии юноши посетили мемориальный комплекс Советскому солдату, возложили цветы в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, и почтили память минутой молчания. После чего учащиеся посетили интерактивный музей на территории комплекса, который представляет собой мультимедийную площадку с постоянной экспозицией, посвященной истории боев на Ржевско-Вяземском направления.
Также в рамках экскурсии суворовцы посетили музей «Калининский фронт. Август 1943 года», находящийся в поселке Хорошево Ржевского района. Во дворе музея установлены бюсты Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина и командующего Калининским фронтом генерал-полковника А.И. Ерёменко.
Музей располагается в избе, в которой во время своей единственной поездки на фронт за время Великой Отечественной войны останавливался Иосиф Виссарионович Сталин.
Суворовцы рассмотрели представленную расширенную экспозицию, в которой показаны военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны.
Командованием Тверского суворовского военного училища регулярно организовываются экскурсии, направленные на патриотическое воспитание суворовцев.