23.09.2021 (05:10)

Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» ЧФ в ходе учения уничтожили учебные морские цели в акватории Чёрного моря

С дивизионами мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) провели учение по нанесению ракетных ударов при развертывании с марша, а также со скрытых огневых позиций.

В ходе учения личный состав боевых расчётов БПРК «Бастион» ЧФ отработал задачи по обнаружению и уничтожению учебных морских целей с выполнением пусков противокорабельными ракетами на полигоне Опук в Крыму.

Особенностью учения стало применение беспилотных летательных аппаратов для отслеживания корабельной группы условного противника, оснащённой палубной авиацией, на дальних рубежах поражения.

После получения целеуказаний расчеты БПРК «Бастион» ЧФ вышли на позиции, привели комплексы к бою и выполнили пуски ракет по обнаруженным учебным морским целям. В роли кораблей условного противника были задействованы два больших корабельных щита мишени.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке как новых, так и ложных стартовых позиций, а также пополнению боекомплекта с выполнением условных ракетных пусков.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) флота на фоне проходящих в Чёрном море совместных учений кораблей Крымской и Новороссийской Военно-морских баз Черноморского флота (ЧФ).

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