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22.09.2021 (20:15)

В Ивановской области продолжается конкурс на лучший расчет БПДМ «Тайфун-М»

В ходе проведения финального этапа конкурса на лучший расчет боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М» военнослужащие подразделений охраны выполнили стрельбы из вооружения боевых машин в Ивановской области.

Сегодня военнослужащие продемонстрировали высокие навыки в поражении мишеней, имитирующих огневые позиции гранатометчиков и группы пехоты. Стрельба велась по появляющимся и движущимся мишеням, для корректировки огня использовались трассирующие боеприпасы.

В финале конкурса принимают участие военнослужащие из Йошкар-Олинского, Тейковского, Тагильского, Новосибирского и Барнаульского ракетных соединений.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Боевая подготовка
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