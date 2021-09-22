22.09.2021 (20:15)
В Ивановской области продолжается конкурс на лучший расчет БПДМ «Тайфун-М»
В ходе проведения финального этапа конкурса на лучший расчет боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М» военнослужащие подразделений охраны выполнили стрельбы из вооружения боевых машин в Ивановской области.
Сегодня военнослужащие продемонстрировали высокие навыки в поражении мишеней, имитирующих огневые позиции гранатометчиков и группы пехоты. Стрельба велась по появляющимся и движущимся мишеням, для корректировки огня использовались трассирующие боеприпасы.
В финале конкурса принимают участие военнослужащие из Йошкар-Олинского, Тейковского, Тагильского, Новосибирского и Барнаульского ракетных соединений.
Новости по теме:
Специалисты РХБЗ ЦВО защитили полевые пункты управления от ракет при помощи аэрозолей на учении Свердловской области
Метки: