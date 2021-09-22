22.09.2021 (20:00)

Военнослужащие из трех стран проходят обучение в Международном противоминном центре ВС РФ

В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированном в Подмосковье, учатся иностранные военнослужащие из трех государств.

Военнослужащие из Буркина-Фасо проходят обучение по программам гуманитраного разминирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и подготовки расчетов минно-розыскной службы.

Также в центре обучаются офицеры из Арабской Республики Египет и Исламской Республики Иран по программе «Командир гуманитарного подразделения».

В центре созданы объекты учебно-материальной базы для подготовки иностранных военнослужащих в области гуманитарного разминирования с учетом опыта выполнения задач в Сирии и подготовки сирийских военнослужащих. Обучение иностранных специалистов проводят преподаватели, имеющие боевой опыт и опыт практического разминирования.

Все практические занятия проводятся в специально оборудованных классах и на площадках учебно-тренировочного комплекса.

По окончании обучения проводится выпускной экзамен с принятием зачетов и выдачей государственного диплома установленного образца.

Всего в Международном противоминном центре по программам переподготовки прошли обучение более 200 иностранных военнослужащих из стран ближнего и дальнего зарубежья.

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