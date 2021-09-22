22.09.2021 (20:00)
Военнослужащие из трех стран проходят обучение в Международном противоминном центре ВС РФ
В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированном в Подмосковье, учатся иностранные военнослужащие из трех государств.
Военнослужащие из Буркина-Фасо проходят обучение по программам гуманитраного разминирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и подготовки расчетов минно-розыскной службы.
Также в центре обучаются офицеры из Арабской Республики Египет и Исламской Республики Иран по программе «Командир гуманитарного подразделения».
В центре созданы объекты учебно-материальной базы для подготовки иностранных военнослужащих в области гуманитарного разминирования с учетом опыта выполнения задач в Сирии и подготовки сирийских военнослужащих. Обучение иностранных специалистов проводят преподаватели, имеющие боевой опыт и опыт практического разминирования.
Все практические занятия проводятся в специально оборудованных классах и на площадках учебно-тренировочного комплекса.
По окончании обучения проводится выпускной экзамен с принятием зачетов и выдачей государственного диплома установленного образца.
Всего в Международном противоминном центре по программам переподготовки прошли обучение более 200 иностранных военнослужащих из стран ближнего и дальнего зарубежья.