22.09.2021 (19:30)
Начальник Генштаба ВС РФ обсудил международную безопасность с президентом Финляндии
Сегодня в ходе официального визита в Финляндию начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с президентом Финляндии Саули Нийнистё, а также провел консультации с главнокомандующим вооруженными силами этой страны генералом Тимо Кивиненом.
В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности.
Ранее в ходе официального визита в Финляндию генерал армии Валерий Герасимов провел встречу с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.
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