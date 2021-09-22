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22.09.2021 (19:30)

Начальник Генштаба ВС РФ обсудил международную безопасность с президентом Финляндии

Сегодня в ходе официального визита в Финляндию начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с президентом Финляндии Саули Нийнистё, а также провел консультации с главнокомандующим вооруженными силами этой страны генералом Тимо Кивиненом.

В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности.

Ранее в ходе официального визита в Финляндию генерал армии Валерий Герасимов провел встречу с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Начальник Генерального штаба , Генеральный штаб
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