23.09.2021 (00:05)

Главком ВМФ России посетил в Феодосии судостроительный завод

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов в рамках рабочей поездки на Черноморский флот посетил судостроительный завод «Море» в Феодосии, где осмотрел производственные мощности завода на предмет оценки потенциала выполнения задач кораблестроения в рамках Гособоронзаказа в интересах Военно-Морского Флота. На предприятии адмирал Николай Евменов провел рабочее совещание с участием руководства завода и начальников профильных управлений Главного командования ВМФ.

Ранее, 20 сентября, главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов в Севастополе проверил работу руководства 13-го судоремонтного завода Черноморского флота (ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РФ) по развитию производственных мощностей, а также ход ремонтных работ на дизель-электрической подводной лодке «Алроса» и ракетном корабле на воздушной подушке «Бора».

Находясь на «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РФ, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал руководство завода о деятельности по развитию предприятия и провел рабочее совещание по вопросам организации ремонта надводных кораблей и подводных лодок.

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