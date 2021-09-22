22.09.2021 (19:45)

В Нахимовском военно-морском училище состоялись практические занятия на яхтах

В Санкт-Петербурге с нахимовцами 9-х классов под руководством преподавателя-организатора отдельной дисциплины «Военно-морская подготовка и основы безопасности жизнедеятельности» капитана 1-го ранга Льва Ефременкова и воспитателей курса проведены практические занятия на яхтах.

Занятия проходили в центре физической и морской подготовки спортивного клуба армии на яхтах «Арго», «Умница» и «Вега». Во время теоретической части занятия нахимовцам показали размещение на яхтах различных приборов, объяснили назначение каждого из парусов, ребята осмотрели каюты.

Перед выходом в море нахимовцев распределили по носовым и швартовым командам, были назначены яхтенный рулевой и впередсмотрящий. В море воспитанники находились около 2-х часов. За это время все нахимовцы попробовали себя в роли рулевого, получили практику в установке паруса и просто насладились красотами Невы и Финского залива.

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