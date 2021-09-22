22.09.2021 (18:45)
В музее Военной академии РВСН имени Петра Великого проведено более 200 занятий и экскурсий
В течение года в музее Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого проведено более 200 занятий для курсантов первого года обучения, а также экскурсий для всех категорий военнослужащих и членов их семей, юнармейцев и учащихся образовательных учреждений.
В музее собраны уникальные экспонаты и документы по истории развития артиллерии, ракетно-ядерного оружия и ракетно-космической техники.
Музей истории академии регулярно признавался лучшим военным музейным образованием в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Музей истории академии был открыт в 1968 году. Он документирует различные аспекты военной истории, становление и развитие научно -педагогических школ с 1820 года до наших дней, а также этапы жизни и деятельности воспитанников академии - выдающихся военачальников, национальных героев, заслуженных деятелей в области науки и техники.