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22.09.2021 (17:55)

Лётчики-истребители Северного флота выполнили учебные полёты в сложных метеоусловиях Крайнего Севера

Над Кольским полуостровом и Баренцевым морем в сложных метеорологических условиях пилоты палубных истребителей МиГ-29К отдельного корабельного авиаполка Северного флота (СФ) выполнили учебные полёты.

Полёты проходили при низкой облачности и порывистом ветре. Молодые лётчики поднимались в небо под контролем опытных инструкторов. В ходе лётной смены было выполнено 16 вылетов на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К. Помимо тренировки навыков индивидуального пилотирования, лётчики отработали слаженность действий в составе авиазвена.

Проведению полётов предшествовала тщательная наземная подготовка лётного состава и авиатехники.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Морская авиация
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