22.09.2021 (18:00)

При Главном храме ВС РФ открылась воскресная школа

При Главном храме Вооруженных Сил России открылась воскресная школа для детей и взрослых. Её цель - духовно-нравственное воспитание и приобщение к православным ценностям и культуре.

Встречи проходят в субботние и воскресные дни. Воспитанники школы изучают Закон Божий, основы церковного богослужения, историю православных праздников и жития святых. Также в планах проведение театрализованных представлений, спектаклей, знакомство с основами церковного искусства. Занятия проходят в форме интерактивных встреч и бесед.

Записаться в воскресную школу можно ежедневно после Литургии в Главном храме Вооруженных Сил России или по телефону 8 (917) 331-41-14.

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