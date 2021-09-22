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22.09.2021 (17:50)

Подводная лодка «Старый Оскол» Черноморского флота проходит проливы Дарданеллы и Босфор

Экипаж подводной лодки «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ) завершил плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования – к городу-герою Новороссийску. В настоящее время субмарина осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор.

При прохождении проливных зон подводные лодки ЧФ наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным морским правом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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