22.09.2021 (17:50)
Подводная лодка «Старый Оскол» Черноморского флота проходит проливы Дарданеллы и Босфор
Экипаж подводной лодки «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ) завершил плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования – к городу-герою Новороссийску. В настоящее время субмарина осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор.
При прохождении проливных зон подводные лодки ЧФ наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным морским правом.
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