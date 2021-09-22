22.09.2021 (17:40)

В Московском гарнизоне проходит акция, посвященная Всемирному дню отказа от автомобиля

100-я военная автомобильная инспекция (территориальная, г. Москва) Главного управления военной полиции Минобороны РФ проводит профилактическую акцию, посвященную Всемирному дню отказа от автомобиля.

Акция проходит на территории Московского территориального гарнизона.

Ежегодно 22 сентября люди из самых разных стран мира отказываются от личного транспорта, чтобы сократить количество вредных выхлопов, выбрасываемых в атмосферу, тем самым вносят свой вклад в экологию страны.

В России день без автомобиля впервые прошел в Белгороде в 2005 году, затем акцию поддержал Нижний Новгород, а в Москве данная акция проводится с 2008 года.

Сегодня столичные военные автоинспекторы на постах вручают водителям воинского транспорта памятки с информацией об акции.

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