22.09.2021 (17:20)

Противотанковые подразделения в Сибири отразили атаку условного противника

Военнослужащие артиллерийских и мотострелковых подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, отразили нападение колонны бронетехники условного противника на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу учения, в ходе ведения встречного боя противник, имея превосходящие силы, предпринял попытку прорвать оборону с помощью бронетехники.

Для предотвращения его маневра расчеты ПТРК «Штурм-С» заняли огневые позиции на пути передвижения колонны тяжелой бронетехники условного противника и уничтожили ее на дальностях до 3 тыс.м. Одновременно мотострелковые подразделения на БМП-2 оперативно были переброшены в район выполнения задач, заняли оборону и выполнили стрельбу по легкобронированной технике и живой силе условного противника из штатного вооружения БМП-2 и ручных гранатометов РПГ-7В.

Для поражения полноразмерных мишеней, имитирующих танковые подразделения и легкобронированную технику условного противника, применялись управляемые ракеты «Штурм» и «Атака», снабженные фугасной и кумулятивной боевой частью.

Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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