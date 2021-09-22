Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.09.2021 (17:20)

Противотанковые подразделения в Сибири отразили атаку условного противника

Военнослужащие артиллерийских и мотострелковых подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, отразили нападение колонны бронетехники условного противника на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу учения, в ходе ведения встречного боя противник, имея превосходящие силы, предпринял попытку прорвать оборону с помощью бронетехники.

Для предотвращения его маневра расчеты ПТРК «Штурм-С» заняли огневые позиции на пути передвижения колонны тяжелой бронетехники условного противника и уничтожили ее на дальностях до 3 тыс.м. Одновременно мотострелковые подразделения на БМП-2 оперативно были переброшены в район выполнения задач, заняли оборону и выполнили стрельбу по легкобронированной технике и живой силе условного противника из штатного вооружения БМП-2 и ручных гранатометов РПГ-7В. 

Для поражения полноразмерных мишеней, имитирующих танковые подразделения и легкобронированную технику условного противника, применялись управляемые ракеты «Штурм» и «Атака», снабженные фугасной и кумулятивной боевой частью.

Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Танкисты ЗВО в Подмосковье выполнили стрельбы по уникальной методике
Четыре новейших образца военной техники впервые получит военная полиция ЦВО до конца года
Сотрудники ВАИ ЦВО приняли участие во Всемирной акции «День без автомобиля»
Специалисты РХБЗ ЦВО защитили полевые пункты управления от ракет при помощи аэрозолей на учении Свердловской области

Метки:
Танки , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false