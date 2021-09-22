22.09.2021 (17:10)

Более 250 мероприятий боевой подготовки провели военные полицейские ЦВО в текущем году

Более 250 мероприятий боевой подготовки провели подразделения военной полиции ЦВО с начала текущего года. География боевой учебы охватила регионы Урала, Поволжья, а также российские военные базы в Таджикистане и Киргизии.

В ходе боевой учебы сотрудники военной полиции ЦВО отрабатывали вопросы несения службы на КПП, в местах дислокаций войск, районах проведения учения. В том числе выполнялись нормативы по спецподготовке, специальной огневой подготовке, военной медицине и топографии. Также в процессе учебы были уточнены документы планирования и изучены нормативно-правовые акты, регламентирующие действия подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Боевая учеба была организована с применением полученного выполнения специальных задач в вооруженных конфликтах современности. В том числе в ходе участия команды ЦВО всеармейского конкурса по полевой выучке подразделений военной полиции «Страж порядка» на полигоне Алабино Московской области. В ходе первенства Вооруженных Сил команда ЦВО завоевала первое место.

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