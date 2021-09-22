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22.09.2021 (16:50)

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев совершает рабочую поездку в общевойсковую армию

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев совершает рабочую поездку в соединения и воинские части гвардейской общевойсковой армии, дислоцированные в Смоленской, Брянской, Воронежской и Белгородской областях.

В ходе поездки командующий войсками округа проверит мероприятия боевой подготовки, обеспечение вновь прибывших военнослужащих для прохождения военной службы, а также развитие инфраструктуры Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий.

Также комиссия штаба военного округа проинспектирует занятия младших специалистов, тактико-специальную подготовку на обновленной учебно-материальной базе, а также оборудование жилых, учебных и спортивных городков, парков боевых машин.

При проверке командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлев заслушает командиров воинских частей о выполнении текущих задач по подготовке военнослужащих в летнем периоде обучения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Командующий
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