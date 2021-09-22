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22.09.2021 (16:40)

Экипажи вертолетов Ми-35М ЗВО в ночных условиях с помощью бомб НОСАБ-100 осветили цели

В Ленинградской области для проведения контрольных стрельб в темное время суток экипажи боевых вертолетов Ми-35М армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) сбросили ночные ориентирно-сигнальные авиационные бомбы НОСАБ-100. Бомбометание производилось на ограниченную площадку с высот от 300 до 1200 м. Оно позволило танковым и мотострелковым подразделениями вести прицельный огонь, проводить визуальную разведку, а также обозначать цели и места высадки воздушных десантов.

Стрельба после освещения мишенного поля велась из вооружения танков Т-72Б3, многоцелевых тягачей легкобронированных, а также стрелкового вооружения.

Авиабомбы НОСАБ-100 красного, желтого, зеленого и белого огней по конструкции корпуса и парашюта и по принципу действия аналогичны друг другу – они отличаются только устройством факелов и рецептурой пиротехнического снаряжения.

Всего в плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано более 400 военнослужащих и 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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