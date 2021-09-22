22.09.2021 (17:30)
Эшелоны с военной техникой и личным составом танковой армии ЗВО продолжают убывать из Белоруссии после учения «Запад-2021»
Эшелоны с военной техникой и личным составом танковой армии Западного военного округа убывают из Республики Беларусь после участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении (ССУ) «Запад-2021».
Совершив марши протяженностью свыше 800 км мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и подразделения обеспечения приступили в пунктах постоянной дислокации к обслуживанию вооружения и военной техники и подготовкой к новому учебному периоду.
На пути следования были отработаны вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения марша.
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