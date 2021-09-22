22.09.2021 (15:55)

Командующий войсками ЮВО в Ростовской области проверил подготовку мотострелков общевойсковой армии

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на общевойсковом полигоне Кадамовский в Ростовской области проверил уровень боевой подготовки мотострелков общевойсковой армии, дислоцированной в донском регионе.

На тактическом учении мотострелковые роты отработали действия на вертолетах. Эскадрилья транспортно-боевых «Терминаторов» Ми-8АМТШ обеспечила оперативную высадку тактического десанта на стратегически выгодный рубеж в тыл условного противника. В то же время основные силы батальонной тактической группы перешли в контратаку, применив разведывательно-огневые комплексы. В учебном бою были задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня и артиллерийские орудия.

Оценивая действия комбата генерал армии А. Дворников потребовал добиться максимальной эффективности огневого поражения. «Каждый снаряд должен быть высокоточным, как пуля снайпера», – сказал командующий войсками ЮВО.

Новые способы ведения боевых действий с применением различных тактических групп отрабатываются на практике двусторонних тактических учений различного уровня, от роты до полка.

Двусторонние батальонные и полковые тактические учения в ЮВО проводятся одновременно на четырех полигонах округа в Ростовской области, Южной Осетии, Чеченской Республике и Крыму. В них принимают участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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