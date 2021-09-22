22.09.2021 (17:00)

В ЦАТРА перед открытием театрального сезона состоялся сбор труппы

В Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) перед открытием 92-го театрального сезона состоялся сбор труппы. Мероприятие началось с минуты молчания по ушедшим из жизни артистам.

В ходе сбора были подведены итоги прошедшего сезона, в котором состоялось 8 премьер, было проведено более 20 мероприятий Министерства обороны Российской Федерации. Например, состоялись гастроли театра в города: Белгород, Ростов-на-Дону, Калининград. Также в рамках передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества и Минобороны России были показаны спектакли «Дом под снос» и «Завещание целомудренного бабника» в Екатеринбурге, Новосибирске, Абакане и Кызыле. Артисты театра неоднократно выступали в парке «Патриот». В рамках Федеральной государственной программы «Большие гастроли» состоялись обменные гастроли с театром «Самарская площадь» в Самаре. На фестивале «Время театра», прошедшем в Сызрани, спектакль «Дом под снос» получил Гран-при.

В завершение встречи поздравили с минувшими юбилеями актеров, чьи дни рождения пришлись на период отпуска. А также поприветствовали тех актеров, кто вернулся в театр или присоединился к труппе в этом сезоне: Вячеслава Разбегаева, Олега Масленникова-Войтова, Петра Кислова, Анну Воропаеву, Елену Сванидзе, Валерию Мисанову, Илью Артамонова, Викторию Сычеву, Екатерину Шарыкину, Марию Швыдко, Анну Чижову.

На сборе труппы выступил заместитель директора Департамента культуры Минобороны России Леонид Балясников: «Передаю слова огромной благодарности коллективу и директору театра от заместителя Министра обороны Андрея Картаполова. Прошлый сезон театр провел в условиях жесткой пандемии с ограниченным количеством зрителей в зале и, несмотря на эти сложности, выпустил успешные премьеры и объехал полстраны. Артисты театра выезжали с выставкой Русского географического общества в Екатеринбург, Новосибирск, Абакан и Кызыл, творческие бригады были на Балтийском флоте и Камчатке. Спасибо. Хочется пожелать вам творческого вдохновения и благодарного зрителя в 92-м театральном сезоне».

Приказом Министра обороны Российской Федерации памятными подарками за большой вклад в развитие армейской культуры и многолетнюю творческую деятельность были награждены народная артистка СССР Людмила Чурсина и народная артистка России Ольга Богданова, отметившие летом 2021 года свои юбилеи.

Также были озвучены планы театра на новый сезон. На разных сценах театра в сезоне 2021-2022 годов ожидается 8 премьер.

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