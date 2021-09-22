22.09.2021 (16:30)

В Театре Российской Армии заложили Звезду народному артисту СССР Андрею Попову

В Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) состоялась торжественная закладка Звезды народного артиста СССР Андрея Алексеевича Попова.

Открыли Звезду молодые актеры театра Дмитрий Оболонков и Анна Воропаева. Своими воспоминаниями об Андрее Алексеевиче поделились народная артистка РСФСР Алина Покровская, народная артистка России Ольга Богданова, Софья Гуськова и Александр Леонтьев.

«Сегодня открыта Звезда актера театра и кино, мастера художественного слова, педагога, главного режиссера Центрального академического театра Советской Армии народного артиста СССР Андрея Алексеевича Попова. Родившись в семье основоположника нашего театра, он отдал ему, театру, всю свою сознательную жизнь. 48 ролей сыграл он на нашей сцене и более 40 ролей в кино. С 1963 по 1973 годы Андрей Алексеевич был главным режиссером театра армии. И, конечно, был бесконечно любим зрителями», – сказал директор ЦАТРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Иван Иванович Чурсин.

«Он был неповторимый актер и человек. Он как будто стеснялся и своего обаяния, и своего таланта, и успеха. Он был одним из самых любимых моих партнеров по сцене. Сумасшедшего таланта и обаяния, удивительной порядочности – всего этого в нем было в избытке», – отметила Алина Покровская, народная артистка РСФСР.

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