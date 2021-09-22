22.09.2021 (16:20)
Около 1000 военнослужащих и более 80 единиц ВВСТ задействовано в командно-штабном учении с Ивановским парашютно-десантным полком
На полигоне Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения Песочное в Ярославской области стартовало командно-штабное учение с гвардейским парашютно-десантным полком Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.
В рамках первого этапа учения личный полка, совершил марш на штатной технике, в том числе на недавно поступивших на вооружение соединения комплекта новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», из пункта постоянной дислокации в г. Иваново полигон «Песочное» в Ярославской области, где приступил к планированию боевых действий и вопросов всестороннего обеспечения.
В ходе учения будут отработаны вопросы перевозки подразделений комбинированным способом путем совершения марша на штатной технике и десантирования посадочным способом подразделений тактического воздушного десанта из вертолетов армейской авиации, совершивших перелет с аэродрома взлета в районы выполнения задач.
Также широко будет применяться комплексы беспилотной авиации «Орлан-10», при помощи которых будут вскрыты пункты управления и пусковые установки тактических ракетных комплексов, для последующего их уничтожения авиацией и артиллерией.
Военнослужащие будут действовать в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия.
Завершится учение этапом боевой стрельбы в обороне парашютно-десантного батальона из штатного вооружения боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка», а также из стрелкового оружия, огнеметов и гранатометов.
Всего в учении задействовано около 1000 военнослужащих и более 80 единиц боевой и специальной техники Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка.