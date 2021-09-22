22.09.2021 (16:10)

Танкисты ЗВО в Подмосковье выполнили стрельбы по уникальной методике

На полигоне Алабино в Московской области танкисты ЗВО провели боевые стрельбы по новой методике.

Главной особенностью занятия явилось проведение этапа боевых стрельб, на котором экипажи новейших танков Т-72Б3 выполнили весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении была создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами – с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

Также учитывался фактор слежения и обнаружения с воздуха беспилотными летательными аппаратами условного противника, в связи с чем были повышены требования выполнения маневренных заездов и скрытого передвижения танков.

Кроме того, было увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 2,2 тыс. до 2,5 тыс. м. При выполнении учебных задач экипаж не знает, с какой стороны и на какой дистанции появится очередная мишень.

К занятиям привлекалось более 100 военнослужащих танковых подразделений объединения ЗВО, было задействовано свыше 30 единиц военной техники.

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