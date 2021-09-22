Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.09.2021 (16:00)

Расчеты ПВО Западного военного округа совершают марш на полигон Капустин Яр для проведения пусков ракет

Расчеты соединений и воинских частей противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) совершают марши на межвидовый полигон Капустин Яр, где проведут боевые пуски ракет.

Военнослужащие осуществили погрузку военной техники и имущества на железнодорожные платформы. В составе военных эшелонов им предстоит преодолеть более 1,5 тысяч км и совершить марш по пересеченной местности к месту сбора на дистанцию более 80 км.

По прибытии в назначенные районы подразделения ПВО заступят на учебно-боевое дежурство по прикрытию объектов.

К плановому мероприятию боевой подготовки летнего периода обучения привлечено около 2 тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300, «Бук-М3», «Тор-М2» и «Оса».

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На Балтийском флоте началось учение подразделений РЭБ соединения противовоздушной обороны БФ
«Грады» и «Ураганы» уничтожили передвижной командный пункт условного противника под Калининградом
В Оперативной группе российских войск прошел чемпионат соединения по офицерскому пятиборью
В Приднестровье прошёл второй этап конкурса среди специалистов ремонтников ОГРВ ПРРМ

Метки:
ПВО , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false