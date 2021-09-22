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22.09.2021 (15:25)

В Ростовской области начались учения с участием резервистов

На общевойсковой полигон Кадамовский в Ростовской области прибыли подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС) для участия в лагерных сборах. Первые подразделения БАРС приступили к занятиям с 22 сентября с.г.

В регионах дислокации 8-й общевойсковой армии ЮВО формируются подразделения войск территориальной обороны, которые станут частью БАРС.

«Граждане, пребывающие в запасе, изъявившие желание на добровольной основе заключить контракт с Вооружёнными Силами России о пребывании в резерве, должны содержаться в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии. Это достигается путём регулярного привлечения их на занятия по боевой подготовке в полевых условиях, в составе подразделений», – подчеркнул командующий войсками ЮВО.

Резервисты будут обучаться на полигоне обеспечивать охрану и оборону особо важных объектов военного и государственного назначения.

Для комфортного проживания резервистов развернут автономный полевой лагерь с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовой, банно-прачечным комбинатом. Места для проживания оборудованы обогревателями, телевизорами и укомплектованы необходимым имуществом.

Также в настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант-солдат до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс.рублей, солдат до 25 тыс. рублей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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