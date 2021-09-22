22.09.2021 (15:20)

Во Владивостоке завершился очередной этап Спартакиады Военно-Морского Флота

Во Владивостоке в соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова состоялся осенний этап Спартакиады Военно-Морского Флота, в рамках которого прошли соревнования по гребно-парусным видам спорта.

Более 100 военнослужащих из состава 14 сборных команд Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии и военно-морских учебных заведений в течении 10 соревновательных дней состязались в гребле на шлюпках, гребно-парусном двоеборье, парусных гонках и дальнем спортивном плавании.

Как отметил на торжественной церемонии закрытия состязаний заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов, «данные соревнования проходят в рамках Спартакиады ВМФ, которая включает в себя 13 видов спорта. В течение года спортивные команды Военно-Морского Флота состязались в городах Санкт-Петербург, Северодвинск, Калининград, Севастополь по таким видам спорта как армейский рукопашный бой, зимнее офицерское троеборье, гиревой спорт, плавание, стрельба из штатного или табельного оружия, а здесь во Владивостоке прошли соревнования по гребно-парусным видам спорта».

По итогам проведённых соревнований 14 человек выполнили норматив мастера спорта России, 29 человек – норматив кандидата в мастера спорта России и 14 человек – первый спортивный разряд.

В результате проведения одиннадцати видов программы Спартакиады лидирует спортивный коллектив ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». На втором месте Черноморское высшее военно-морское училище и замыкает тройку лидеров спортивный коллектив Северного флота.

Завершая свое выступление, вице-адмирал Владимир Касатонов от имени главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова и Спортивного комитета ВМФ, поздравил всех участников с завершением соревнований и пожелал им честной борьбы и красивых побед на чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью, который стартовал в акватории Амурского залива.

В период с 4 по 10 октября в г. Севастополе состоятся чемпионаты ВМФ по двум заключительным видам программы Спартакиады – военному пятиборью и летнему офицерскому троеборью, где у всех спортивных коллективов есть возможность изменить результаты и побороться за призовые места в Спартакиаде ВМФ.

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