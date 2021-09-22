22.09.2021 (15:50)

Расчёты комплексов «Искандер-М» ЗВО выполнили электронные пуски ракет

Подразделения дислоцированного в Ленинградской области ракетного соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе плановых занятий выполнили электронные пуски ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М».

Военнослужащие соединения совершили марш на штатной технике в назначенный район, где развернули комплексы.

Электронные пуски осуществлялись по целям на дальностях от 200 до 300 км. Затем военнослужащие сменили огневую позицию.

Кроме того, в ходе занятий на полигоне ракетчики сдали зачеты по индивидуальной профессиональной подготовке, знанию руководящих документов и прошли проверку по физической подготовке.

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