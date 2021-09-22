22.09.2021 (15:40)

Подразделения антитеррора общевойсковой армии ЗВО предотвратили диверсию «боевиков» на железнодорожном сообщении в Брянской области

Подразделения антитеррора Ельнинской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа предотвратили диверсию условных боевиков на железнодорожном сообщении во время учения в Брянской области.

По легенде учения в ходе несения боевого дежурства подразделения антитеррора получили информацию о действиях групп незаконного вооружённого формирования на территории железнодорожных развязок по пути следования воинских эшелонов.

Военнослужащие совместно с сотрудниками ВАИ оперативно выдвинулись к месту планирующегося теракта и оцепили близлежащую территорию. Блокировав противника на открытой местности, подразделения антитеррора при поддержке многоцелевых автомобилей «Тигр» ликвидировали «противника», после чего совместно с военнослужащими инженерно-сапёрных подразделений провели инженерную и техническую разведку железнодорожных путей.

Всего в учении приняло участие около 200 военнослужащих ЗВО, было задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице