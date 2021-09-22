22.09.2021 (15:05)

Четыре новейших образца военной техники впервые получит военная полиция ЦВО до конца года

Четыре современных образца специальной автомобильной техники получат подразделения военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) до конца года.

Об этом сообщил начальник регионального управления военной полиции ЦВО полковник Константин Смирнов.

«До конца этого года подразделения военной полиции военного округа впервые получат два бронеавтомобиля «Патруль» на базе вездехода «Урал» и две единицы «Тайфун-К», сконструированные на шасси автомобиля КамАЗ. Современные образцы специальной техники пополнят парк вооружения военной полиции на российской военной базе в Таджикистане, Свердловской и Самарской областях», - сказал полковник Константин Смирнов. Он отметил, что до конца текущего года военные комендатуры и войсковые подразделения военной полиции ЦВО будут доукомплектованы современными средствами не летального действия. «По плану на вооружение поступят новейшие радиостанции и индивидуальные средства фото- и видеофиксации, а также новое оружие не летального действия из состава специальных средств – электрошокеры «Гюрза», - добавил полковник К. Смирнов.

Военная полиция – одна из самых молодых структур, наделенных правоохранительными функциями и отдельными полномочиями по пресечению преступлений в Вооруженных Силах Российской Федерации.

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