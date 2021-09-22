22.09.2021 (15:30)
Гранатомётчики общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области уничтожили танки наступающего условного противника
Гранатомётчики общевойсковой армии Западного военного округа отработали уничтожение танков наступающего условного противника в ходе тактического учения на полигоне Криница в Воронежской области.
Военнослужащие в составе подразделений отразили наступление на трёх направлениях одновременно. Для выполнения поставленной задачи гранатомётчики при помощи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В уничтожали быстро появляющиеся мишени, имитировавшие вражеские танки, которые двигались с использованием ландшафта местности и термодымовых завес.
Всего в учении приняло участие около 400 военнослужащих Висленской дивизии общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Новости по теме:
Тактическое учение с боевой стрельбой артиллерийских подразделений Уссурийского соединения ВДВ завершилось в Приморском крае
Метки: