Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.09.2021 (15:30)

Гранатомётчики общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области уничтожили танки наступающего условного противника

Гранатомётчики общевойсковой армии Западного военного округа отработали уничтожение танков наступающего условного противника в ходе тактического учения на полигоне Криница в Воронежской области.

Военнослужащие в составе подразделений отразили наступление на трёх направлениях одновременно. Для выполнения поставленной задачи гранатомётчики при помощи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В уничтожали быстро появляющиеся мишени, имитировавшие вражеские танки, которые двигались с использованием ландшафта местности и термодымовых завес.

Всего в учении приняло участие около 400 военнослужащих Висленской дивизии общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Тактическое учение с боевой стрельбой артиллерийских подразделений Уссурийского соединения ВДВ завершилось в Приморском крае
В Оперативной группе российских войск прошел чемпионат соединения по офицерскому пятиборью
В Приднестровье прошёл второй этап конкурса среди специалистов ремонтников ОГРВ ПРРМ
Выставка военной техники открылась под Оренбургом для участников учения «Мирная миссия-2021»

Метки:
Западный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false