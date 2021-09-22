22.09.2021 (15:30)

Гранатомётчики общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области уничтожили танки наступающего условного противника

Гранатомётчики общевойсковой армии Западного военного округа отработали уничтожение танков наступающего условного противника в ходе тактического учения на полигоне Криница в Воронежской области.

Военнослужащие в составе подразделений отразили наступление на трёх направлениях одновременно. Для выполнения поставленной задачи гранатомётчики при помощи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В уничтожали быстро появляющиеся мишени, имитировавшие вражеские танки, которые двигались с использованием ландшафта местности и термодымовых завес.

Всего в учении приняло участие около 400 военнослужащих Висленской дивизии общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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