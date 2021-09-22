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22.09.2021 (14:45)

Специалисты РХБЗ ЦВО защитили полевые пункты управления от ракет при помощи аэрозолей на учении Свердловской области

Военнослужащие отдельного соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) отработали прикрытие полевых пунктов управления от крылатых ракет при помощи аэрозольных завес в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Свердловской области.

В ходе розыгрыша тактического эпизода аэрозольной маскировки специалисты термодымовых машин ТДА-3 скрыли объекты защищаемого района от средств наведения ракет и самолетов-разведчиков условного противника, в том числе и в инфракрасном диапазоне. Объективный контроль качества аэрозольного прикрытия был выполнен расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Всего к учению привлекалось около 100 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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