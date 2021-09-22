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22.09.2021 (14:30)

Снайперы учились ликвидировать командный состав противника на учении в Сибири

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, в ходе учения ликвидировали командный состав уловного противника.

По замыслу тактико-специального учения, разведывательными подразделениями было установлено время и место движения колонны условного противника. Полученные сведения были переданы в вышестоящий штаб, где принято решение уничтожить цели.

Для выполнения задач были задействованы снайперские пары, вооруженные винтовками СВ-98 и «Винторез», оборудованными приспособлениями для бесшумной стрельбы.

По прибытии в назначенное место снайперы приступили к оборудованию основной и ложной позиций для ведения огня, чтобы избежать обнаружения условным противником. Осложняло выполнение задачи то, что позиции располагались на окраине населенного пункта, а стрельба производилась на максимальной дальностях.

При приближении колонны снайперы вывели из строя основные агрегаты машин и уничтожили командный состав условного противника.  Затем снайперские пары отошли в район сбора под прикрытием группы спецназа.

Особое внимание в ходе учения было уделено вопросам маскировки и скрытому перемещению, а также ведению прицельного огня на дистанциях до 1000 метров.

В учении приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Снайперы
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