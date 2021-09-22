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22.09.2021 (14:50)

Сотрудники ВАИ ЦВО приняли участие во Всемирной акции «День без автомобиля»

Инспекторы территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа, дислоцированной в Красноярском крае, приняли участие в проведении Всемирной экологической акции «День без автомобиля», которая проводится ежегодно 22 сентября.

В рамках акции военные автоинспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД провели разъяснительные беседы с военными водителями и владельцами личного транспорта о недопущении нарушения правил дорожного движения и о последствиях управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также провели информирование водителей о проводимой экологической акции.

Всемирный день без автомобиля ежегодно проводится во многих странах мира 22 сентября. Это символическая акция международного уровня, главной целью которой является напоминание обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также предоставление возможных альтернатив этому транспортному средству.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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