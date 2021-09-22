22.09.2021 (14:40)
Российские военнослужащие в Киргизии оказали гуманитарную помощь многодетной семье
Военнослужащие объединенной российской военной базы в Канте оказали гуманитарную помощь семье, находящейся в бедственном положении.
Военнослужащие совместно с представителями отделения «Милосердия», основанного при войсковом храме Александра Невского российской военной базы в Киргизии, передали продукты, одежду и средства первой необходимости матери-одиночке с семью детьми, младшим девочкам еще не исполнилось семи лет.
Военнослужащие объединенной российской военной базы на протяжении многих лет помогают не только малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и шефствуют над детскими домами, приютами и объединениями граждан с ограниченными возможностями на протяжении 18 лет с момента создания базы.
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