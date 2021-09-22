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22.09.2021 (15:10)

На Балтийском флоте началось учение подразделений РЭБ соединения противовоздушной обороны БФ

На одном из полигонов в Калининградской области началось учение подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) соединения противовоздушной обороны Балтийского флота с применением современных комплексов «Красуха-4С», Р-934б «Синица», Р-330Ж «Житель».

Военнослужащие выполняют задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления, узлов и средств связи, линий радиосвязи во всех диапазонах условного противника, а также наносят радиоэлектронные удары по комплексам беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в ходе учения военнослужащие выполнят задачи по подавлению аппаратуры GPS-навигации.

Комплексы РЭБ предназначены для прикрытия командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных объектов от воздушной радиолокационной разведки и высокочастотных средств поражения.

В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц специальной и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Войска РЭБ
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