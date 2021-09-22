22.09.2021 (15:00)

«Грады» и «Ураганы» уничтожили передвижной командный пункт условного противника под Калининградом

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» уничтожили передвижной командный пункт, а также скопления живой силы и бронетехники условного противника в ходе проведения мероприятий по боевому слаживанию подразделений артиллерии армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили сосредоточение противника и передали информацию на командный пункт. После наземной доразведки штабом артиллерии объединения было принято решение нанести огневое поражение объектов противника с помощью разведывательно-огневого комплекса (РОК).

Расчеты боевых машин «Ураган» нанесли сокрушительный удар по основным силам «противника», а расчеты «Град» поставили заградительный огонь на маршрутах его возможного отхода.

Корректирование огня производили БПЛА «Орлан-10», которые в режиме реального времени передавали результаты стрельбы на командный пункт.

Всего в практических действиях приняли участие два реактивных дивизиона подразделений армейского корпуса, было задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники и около 400 человек личного состава.

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