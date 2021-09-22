22.09.2021 (14:20)

В Таджикистане российские снайперы апробировали новые крупнокалиберные винтовки АСВК-М

Военнослужащие стрелковой роты российской военной базы в Таджикистане апробировали недавно поступившие на вооружение крупнокалиберные винтовки АСВК-М «Корд-М» в ходе выполнения боевых стрельб на предельные дальности.

На горном полигоне Ляур снайперы выполнили подготовку и маскировку позиций, определили при помощи приборов разведки данные для стрельбы и совершенствовали навыки в точности стрельбе на дальности от 500 до 2 тыс. метров. В ходе практических действий военнослужащие отрабатывали задачи не только по уничтожению целей, но и их изнурению и подавлению – это когда стрельба выполнялась одновременно по двум и даже трем целям в составе снайперских пар.

Винтовка АСВК-М предназначена для поражения легкобронированной техники, различных технических средств противника и живой силы в средствах индивидуальной бронезащиты. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволяет снайперу поражать цели на дальности до 2 тысяч метров, при этом самому оставаться вне досягаемости прицельного огня обычного стрелкового оружия.

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