22.09.2021 (14:00)

Начальник Генштаба ВС РФ встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США

Сегодня в Финляндии состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли.

Встреча прошла на территории резиденции правительства Финляндии «Кёнингстедт», что находится в г. Вантаа в 40 километрах севернее финской столицы.

В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.

Встреча носила конструктивный характер.

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