22.09.2021 (14:10)

Российские Ми-8 заминируют фланги условного противника с воздуха на учении ШОС под Оренбургом

На полигоне Донгуз в Оренбургской области в ходе антитеррористического учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия - 2021» экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) с воздуха выставят минно-взрывные заграждения в назначенных рубежах на флангах обороны «противника», сбросив более 100 мин.

В ходе одного из тактических эпизодов подвижный отряд заграждения на вертолетах Ми-8 методом «в наброс» осуществит воздушное минирование флангов условного противника противотанковыми и противопехотными минами. Протяженность минно-взрывных полос составит до одного километра. Для постановки минных заграждений летчики используют вертолетные системы минирования ВСМ-1 и с высоты около 30 метров сбросят более 100 мин. Минно-взрывные заграждения, выставленные российскими лётчиками, ограничат перемещения «противника» с флангов, позволят завлечь его в «огневой мешок» и уничтожить. Учение вооруженных сил стран ШОС «Мирная миссия-2021» проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина в Оренбургской области в период с 20 по 24 сентября.

Главными целями учения являются: совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, обмен опытом противодействия терроризму, а также освоение основных тактических приемов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления.

Совместные антитеррористические учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия» проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая.

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